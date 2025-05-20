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20 мая, 14:30

Технологии

Первая портативная "Яндекс Станция Стрит" с ИИ поступила в продажу

Первая портативная "Яндекс Станция Стрит" с ИИ поступила в продажу

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Первая портативная станция с ИИ-ассистентом "Яндекс Станция Стрит" поступила в продажу на российский рынок. Это первая в своем роде колонка, которая может работать не только в доме, но и за его пределами благодаря встроенной защите от пыли и влаги.

Она подходит для использования на пикнике, в путешествиях или на тренировках. Если подключить колонку к мобильной точке доступа Wi-Fi, она может не только воспроизводить музыку, но и находить информацию в интернете, ставить таймер и помогать с другими бытовыми задачами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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