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20 мая, 14:15

Технологии

Неполадки в работе сервиса ЕМИАС устранены

Неполадки в работе сервиса ЕМИАС устранены

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В Москве были устранены неполадки в работе сервиса "Электронная медицинская карта" (ЕМИАС).

Немногим ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщали о временных отклонениях в работе сервиса, что могло вызвать трудности при просмотре медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении.

В свою очередь, специалисты оперативно приступили к решению проблемы, и на данный момент все сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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