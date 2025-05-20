20 мая, 14:15Технологии
Неполадки в работе сервиса ЕМИАС устранены
В Москве были устранены неполадки в работе сервиса "Электронная медицинская карта" (ЕМИАС).
Немногим ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщали о временных отклонениях в работе сервиса, что могло вызвать трудности при просмотре медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении.
В свою очередь, специалисты оперативно приступили к решению проблемы, и на данный момент все сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.