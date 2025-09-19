Пользователи приложения "Алиса" смогут оживить фотографии. Для этого нужно нажать кнопку "Оживи фото", добавить изображение, ввести запрос с описанием сюжета, по которому будет меняться картинка.

Нейросеть сгенерирует видео длительностью 4 секунды.Так можно оживлять свои аватары для соцсетей, семейные фотографии для близких, генерировать видео для учебы, создавать прототипы анимаций интерфейсов или отдельных иконок.

