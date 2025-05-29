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29 мая, 11:45

Технологии

В Сети набирает популярность ролик с бегемотом Булькой в московской квартире

В Сети набирает популярность ролик с бегемотом Булькой в московской квартире

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В Сети набирает популярность ролик, в котором московская пенсионерка якобы завела бегемота Бульку. По сюжету нейросети, животное живет в квартире, пасется во дворе и даже заменяет хозяйке транспорт.

В реальности содержать бегемота в домашних условиях невозможно. Но сгенерированное изображение получилось настолько правдоподобным, что многие пользователи сначала поверили в историю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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