29 мая, 11:45Технологии
В Сети набирает популярность ролик с бегемотом Булькой в московской квартире
В Сети набирает популярность ролик, в котором московская пенсионерка якобы завела бегемота Бульку. По сюжету нейросети, животное живет в квартире, пасется во дворе и даже заменяет хозяйке транспорт.
В реальности содержать бегемота в домашних условиях невозможно. Но сгенерированное изображение получилось настолько правдоподобным, что многие пользователи сначала поверили в историю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.