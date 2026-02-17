Роскомнадзор прокомментировал сообщения о полной блокировке Telegram весной

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о том, что Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля. Такие данные появились в СМИ и телеграм-каналах. В ведомстве отметили, что им нечего добавить по этому вопросу, кроме информации, опубликованной ранее.

Также сообщалось, что администрация платформы контактирует с Роскомнадзором. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента.

