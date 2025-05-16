В России упростят доступ операторов домашнего интернета в многоквартирные дома

В России упростят доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Минцифры и Минстрой готовят стандарт, согласно которому в каждом доме должно быть представлено не меньше трех компаний-операторов.

Это обезопасит жильцов в случае возникновения каких-либо проблем. Например, во время хакерских атак или некачественного предоставления услуг пользователи не останутся без интернета.

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