Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 07:15

Технологии

В России упростят доступ операторов домашнего интернета в многоквартирные дома

В России упростят доступ операторов домашнего интернета в многоквартирные дома

Свыше 70 регионов присоединились к платформе "МосМедИИ"

"Техно": биометрия позволит экономить на проезде в метро

Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город"

В ОЭЗ "Технополис "Москва" открыли площадку, на которой выпускают промышленных роботов

"Московский патруль": эксперты рассказали, как справиться с кибербуллингом

В ночных клубах могут ввести вход по биометрии

На "Госуслугах" могут начать объяснять причины отказа в исполнении заявок

"Московский патруль": биометрия может стать альтернативой паспорту при покупке алкоголя

"Авито" рассказал школьникам о технологиях цифровой безопасности

В России упростят доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Минцифры и Минстрой готовят стандарт, согласно которому в каждом доме должно быть представлено не меньше трех компаний-операторов.

Это обезопасит жильцов в случае возникновения каких-либо проблем. Например, во время хакерских атак или некачественного предоставления услуг пользователи не останутся без интернета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика