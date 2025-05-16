16 мая, 07:15Технологии
В России упростят доступ операторов домашнего интернета в многоквартирные дома
В России упростят доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Минцифры и Минстрой готовят стандарт, согласно которому в каждом доме должно быть представлено не меньше трех компаний-операторов.
Это обезопасит жильцов в случае возникновения каких-либо проблем. Например, во время хакерских атак или некачественного предоставления услуг пользователи не останутся без интернета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.