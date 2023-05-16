"Актуальный репортаж": "Единая Россия" объявила конкурс для "белых" хакеров

В РФ ищут "белых" хакеров. Например, "Единая Россия" объявила для них конкурс по поиску уязвимостей партийной системы электронных праймериз.

Похожим образом Минцифры тестировало портал "Госуслуги" на устойчивость к атакам. Победителей всегда ждут крупные денежные призы и, скорее всего, интересные карьерные перспективы.

Как стать "белым" хакером? Чем они отличаются от других? И насколько эта работа считается эффективной? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.