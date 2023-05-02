В Москве стартовал прием заявок IT-компаний на участие в экспортном акселераторе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Экспортный акселератор GoGlobal при поддержке правительства Москвы смогут пройти 20 предприятий, отобранных экспертами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что поддержку могут получить предприниматели Москвы без бюджетных задолженностей, которые развивают IT-продукты. Город профинансирует 85% стоимости участия.

Отбор компаний организуют Фонд развития интернет-инициатив и Московский экспортный центр, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

"В общей сложности более 160 предприятий столицы получили поддержку с 2020 года. Они заключили экспортные контракты с партнерами из Индии, ОАЭ, Китая, Таиланда, Сербии, стран СНГ и других", – заявил глава департамента Алексей Фурсин.

Благодаря акселератору GoGlobal предприниматели без опыта зарубежных продаж смогут проверить международный спрос, сформировать экспортную стратегию и найти новых клиентов, не выезжая за границу. В этом году приоритетными направлениями являются страны Азии и Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что московские IT-компании представят свои разработки в Марокко и ОАЭ в 2023 году. Предприниматели презентуют продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в рамках столичной программы поддержки экспортеров.

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