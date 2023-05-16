Московское предприятие начнет выпускать карты для систем искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский разработчик и производитель электронных устройств начнет выпуск карты, которая необходима для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Сегодня на московских площадках активно увеличивают производство электроники – как готовых изделий, так и комплектующих. При этом многие из них созданы на базе собственных технологий", – передает mos.ru слова главы департамента.

Овчинский рассказал, что московская компания "АТБ Электроника" создала карты, которые встраиваются в материнскую плату и позволяют решать задачи искусственного интеллекта. Благодаря им запускаются необходимые алгоритмы для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации.

В настоящее время производитель выпустил опытные образцы и проводит тестирование. Начало серийного производства намечено на первый квартал 2024 года, добавил руководитель департамента.

Карту ИИ можно установить и в серверные устройства. Разработка предназначается для отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятиях, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспорта, контроля размещения товаров и других целей.

Гендиректор компании Роман Дементьев рассказал, что уже больше 15 лет разрабатывается и производится промышленная электроника, при этом происходит тесное сотрудничество с заказчиками.

"Запрос на российские карты искусственного интеллекта – наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов", – отметил гендиректор.

Дементьев предположил, что через несколько лет предприятия столицы не смогут работать без внедрения искусственного интеллекта. Именно поэтому компания для себя видит в этом направлении большой потенциал.

Ранее заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему столичного здравоохранения снижает нагрузку на врачей и ускоряет процесс работы медучреждений.

Он отметил, что благодаря совершенствованию работы лучевой диагностики рентгенологи взрослых поликлиник проводят описания цифровых исследований в круглосуточном референс-центре.



В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ