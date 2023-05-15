Эксперт рассказал об опасности умных устройств

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Системы видеонаблюдения, роботы-пылесосы и телевизоры со Smart TV способны собирать и передавать о пользователях информацию, которая затем может быть использована злоумышленниками в корыстных целях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Он напомнил, что умные устройства обычно подключены к Wi-Fi. Через него они передают производителю данные, необходимые для оценки их состояния. Кроме того, они могут записывать речь владельца, которая затем оценивается и используется в маркетинговых целях. Тем не менее в компании может работать недобросовестный сотрудник, который захочет воспользоваться полученными данными со злым умыслом.

"Например, если ваше умное устройство распознало или "увидело" с помощью камеры вашу банковскую карту и все реквизиты, включая номер, срок действия, CVC-код на обратной стороне, то сотрудник может по-своему распорядиться этой информацией, в частности, продать ее на черном рынке", – объяснил Вакулин.

Специалист особо отметил опасность камер в умных гаджетах. Оснащены ими могут быть роботы-пылесосы. Так, один из них сфотографировал своего владельца в неподходящий момент, а затем снимки появились в интернете. В связи с этим Вакулин рекомендовал заклеивать камеры, если человек боится попадания в Сеть каких либо своих данных.

Ранее IT-специалист Захар Бушуев рекомендовал общаться с чат-ботами на подобии ChatGPT как с малоизвестными людьми. Это, по его словам, позволить избежать утечки персональных данных. Дело в том, что боты сохраняют в памяти все получаемые данные и могут использовать их в диалогах с другими пользователями.



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