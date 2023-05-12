Киберэксперт рассказал, как защититься от ненастоящих QR-кодов на электросамокатах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для того чтобы не попасться на ложные QR-коды, размещенные на арендных электросамокатах, необходимо использовать только официальные приложения по кикшерингу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павла Коростелева.

"QR-коды применяются в мошеннических схемах уже несколько лет. Различные инциденты в РФ фиксировались и в 2020, и в 2021, и в прошлом годах. Но использование опасных QR-кодов именно в кикшеринговых сервисах – это ноу-хау", – сказал он.

Коростелев отметил, что в таких ненастоящих кодах содержится фишинговая страница, которая ведет на страницу оплаты электросамокатов. Помимо этого, в них зашифровывают вредоносные ссылки и программы, которые активируют выгодные для злоумышленников настройки телефона.

Эксперт привел в пример настройку геолокации или других данных пользователей, связанных с адресами. Помимо этого, злоумышленники способны создать в контактах телефона новый профиль под именем "Мой банк", чтобы попытаться снова обмануть человека.

Для защиты от мошенников Коростелев советует сканировать QR-код только через официальные приложения по аренде электросамокатов. Если у человека нет приложения, то ему стоит обратить внимание на имя домена, куда перенаправляет код.

Он подчеркнул, что ненастоящие QR-коды содержат лишние символы и цифры, а их ссылки являются копиями названий официальных сайтов. Эксперт советует проверять состояние наклеек, так как мошеннические коды приклеиваются поверх официальных.

"Также нужно обратить внимание на состояние QR-кода: если самокат потертый и грязный, а QR-код как будто только отпечатан, то это повод задуматься", – резюмировал он.

Ранее представители какшеринговых сервисов сообщали, что мошенники начали приклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве.

Они подчеркнули важность сканирования кода через официальное приложение и добавили, что служба безопасности сервиса проводит работу с каждым зафиксированным случаем.



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