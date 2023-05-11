В Совфеде предложили регистрировать арендаторов электросамокатов по паспорту

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Водители арендных электросамокатов должны регистрироваться путем введения паспортных данных. С такой инициативой выступил член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.

Согласно правилам разных кикшеринговых сервисов, арендовать электросамокат можно только при достижении совершеннолетнего возраста, однако многие водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) указывают недостоверные данные о возрасте.

"Согласен, что такой транспорт предназначен только для взрослых (достигших совершеннолетия. – Прим. ред.) и предполагает катание исключительно в одиночку. Я убежден, что регистрация должна происходить по паспорту", – цитирует Шейкина РИА Новости.

Создание единой системы для регистрации владельцев электросамокатов позволит повысить эффективность привлечения нарушителей ПДД к ответственности. Сотрудники ГИБДД смогут внедрить в столице нейросеть, способную разыскивать нарушителей с помощью видеокамер.

"По данным с камер ГИБДД сможет открыть административное расследование, в рамках которого можно будет запросить видео с камер, опросить свидетелей для установления личности нарушителя", – пояснил парламентарий.

Ранее арендаторов СИМ предупредили, что мошенники стали клеить на электросамокаты в Москве фальшивые QR-коды. Мошенники намеренно вводят потенциальных пользователей в заблуждение, пытаясь украсть их личные данные. В кикшеринговых компаниях сообщили, что при обнаружении стикеров намеренно их удаляют, однако рекомендовали клиентам быть предельно внимательными.



Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами