3D-принтеры столичных производителей пользуются спросом на мировых рынках – Собянин

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

3D-принтеры, выпускаемые московскими предприятиями, пользуются спросом за рубежом и поставляются на рынки Азии, Востока и Латинской Америки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он привел в пример компанию Picaso 3D, принтеры которой способны печатать как мельчайшие детали для различного оборудования, так и части крупных арт-объектов.

Градоначальник отметил, что напечатанная таким образом продукция может использоваться дизайнерами и художниками для создания элементов одежды или предметов интерьера. Также 3D-принтеры используются в образовании: с их помощью школьники и студенты тестируют свои разработки или изучают, например, строение вирусов.

По словам Собянина, при создании чего-либо с помощью таких принтеров можно использовать углеволокно или даже металл. Это позволит повысить прочность предметов. Кроме того, распечатанные детали можно сделать огнеупорными, электропроводными и даже антибактериальными.

"При поддержке города новое оборудование поставляют в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. <...> Московский экспортный центр продолжит поддержку инновационных компаний", – написал мэр, добавив, что сейчас столичные предприятия могут подать заявки на участие в выставке Gitex в Дубае.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в столичном Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологи ежемесячно тестируют от 2 до 2,5 тысячи импортозамещающих материалов. Большую часть исследований составляют заказы производителей и потребителей продукции для авиакосмической отрасли.

