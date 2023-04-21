Почти 2,5 тыс импортозамещающих материалов тестируют в Москве ежемесячно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От 2 до 2,5 тысячи импортозамещающих материалов тестируют в столичном Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий (ЦИСИС ФМТ) ежемесячно. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в центре с использованием современного оборудования провели более 100 тысяч исследований.

"Специалисты центра участвовали в разработке российских стандартов испытаний новых материалов. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и является одним из важных элементов городской инфраструктуры для технологического бизнеса", – цитирует Сергунину пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Большую часть исследований составляют заказы производителей и потребителей импортозамещающей продукции для авиакосмической отрасли. Например, в отечественных самолетах МС-21 и Ил-114-300, а также в конструкции авиационного двигателя ПД-8 установлены детали из материалов, протестированных в центре.

В составе центра функционируют 4 лаборатории: механических испытаний, термического анализа, химического анализа и ускоренных климатических испытаний. Материалы проверяют на герметичность, влагостойкость, устойчивость к экстремальным температурам, определяют их механические и физико-химические свойства.

Работают в ЦИСИС ФМТ преимущественно молодые ученые, являющиеся выпускниками МГУ имени Ломоносова, МФТИ, РХТУ имени Менделеева и других вузов.

Оставить заявку на проверку материалов в центре можно на его сайте.

Ранее стало известно, что столичные ученые разработали уникальный фантом щитовидной железы, не имеющий аналогов ни на мировом, ни на отечественном рынках. Разработка предназначена для тренировки врачей – на фантоме планируется моделировать разнообразные патологии, позволяя специалистам отрабатывать диагностику и взятие биопсии.

