Российские ученые разработали оздоравливающую воду с прополисом и йодом

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Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) создали рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом, йодом и витамином C. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Напиток, как уточнили в ведомстве, способствует укреплению здоровья и иммунитета, а также может помочь в поддержании жизненной энергии. Подобное возможно благодаря умению компонентов создавать синергетический эффект. Вода не имеет специфического вкуса и запаха.

"Говоря о прополисе, мы имеем в виду, прежде всего, биофлавоноиды – антиоксидантные вещества, позволяющие клеткам более эффективно бороться со стрессом. Значение йода также невозможно переоценить, особенно в нашем регионе, испытывающем его недостаток. Выраженными восстановительными свойствами обладает и витамин С", – пояснил проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.

Пилотную партию продукта выпустили для экспериментов с участием сотрудников и студентов. В течение недели они употребляли напиток и фиксировали изменения в самочувствии. Как показал эксперимент, спустя 3–4 дня после приема воды активность и самочувствие его участников улучшились.

В дальнейшем ученые и дальше планируют разрабатывать функциональные продукты для улучшения здоровья потребителей и борьбы с различными заболеваниями.

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