Иммунолог предостерег от употребления препарата для похудения СРАСС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американские ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио разработали инновационный препарат СРАСС, который позволяет есть и не толстеть. По словам руководителя геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, в реальности применение этого препарата приведет к перееданию и не лучшим образом скажется на работе всего организма, сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, проблема с перееданием – не метаболическая, а психологическая. Он подчеркнул, что люди переедают не из-за голода, а так как получают удовольствие от еды.

"В эксперименте корм, выдаваемый мышам, дозировался: и мыши, получавшие препарат, и контрольная группа получали одинаковое количество пищи. А что будет останавливать людей в жизни от того, чтобы есть меньше? Принимая этот препарат, они будут есть только больше, так как по-прежнему будут получать от еды удовольствие", – пояснил свою позицию Волчков.

Также он напомнил, что человек, как и большинство других живых существ, эволюционно приспособлен получать энергию именно из глюкозы. При кислородном этапе энергетического обмена в клетках из одной молекулы глюкозы образуется 36 молекул АТФ. Речь идет о соединении, необходимом для энергетических процессов в клетках. По словам эксперта, использование СРАСС позволяет обойти этот этап, в результате чего происходит только гликолиз глюкозы и образуется всего две молекулы АТФ.

Кроме того, употребление данного препарата может привести к накоплению в организме молочной кислоты. Это вызовет боль, а также не лучшим образом скажется на работе мозга, требующего наибольшего количества АТФ, заключил ученый.

Ранее россиянам напомнили, какой объем талии считается здоровым. У женщин в норме он составляет не более 80 сантиметров. Для мужчин показатель чуть выше и не должен превышать 94 сантиметров. Если окружность талии выходит за эти границы, то это может предупреждать о начале ожирения.



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