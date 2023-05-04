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"Техно": революционное устройство от компании Human и водный пистолет от Xiaomi

"Техно": революционное устройство от компании Human и водный пистолет от Xiaomi

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Компания Human представила революционное устройство, которое будет крепиться на одежду и реагировать на тактильные и голосовые команды. Среди функций – с помощью встроенной камеры можно давать рекомендации по подбору продуктов, предусмотренных диетой.

В Xiaomi представили водный пистолет. В нем есть небольшой дисплей, который показывает уровень заряда, остаток воды и один из трех режимов работы. Дальность стрельбы 10 метров.

Подробности – в программе "Техно".

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