15 августа, 17:15

Технологии

Нейросеть Алиса рассказала, что общего между Магаданом и Анкориджей

Нейросеть Алиса рассказала, что общего между Магаданом и Анкориджей

Ведущие Москвы 24 поинтересовались у нейросети Алиса, что связывает города Магадан и Анкоридж.

По данным искусственного интеллекта, с 1991 по 2023 год они поддерживали активные побратимские отношения. За время сотрудничества провели много совместных культурных мероприятий. Активно практиковался школьный обмен.

Также нейросеть отметила, что города находятся относительно близко друг к другу. Расстояние между ними по прямой составляет 3 000 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоНаталия Шкода

