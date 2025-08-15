Нейросеть Алиса рассказала, что общего между Магаданом и Анкориджей

Ведущие Москвы 24 поинтересовались у нейросети Алиса, что связывает города Магадан и Анкоридж.

По данным искусственного интеллекта, с 1991 по 2023 год они поддерживали активные побратимские отношения. За время сотрудничества провели много совместных культурных мероприятий. Активно практиковался школьный обмен.

Также нейросеть отметила, что города находятся относительно близко друг к другу. Расстояние между ними по прямой составляет 3 000 километров.

