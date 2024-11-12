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Новости

12 ноября, 18:00

Технологии

"Лидер-форум" проходит на ВДНХ в павильоне "Атом"

"Лидер-форум" проходит на ВДНХ в павильоне "Атом"

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"Лидер-форум", посвященный развитию аддитивных технологий, проходит на ВДНХ в павильоне "Атом". В рамках форума обсуждаются все аспекты 3D-печати, от разработки принтеров до печати изделий. "Росатом" активно развивает собственное оборудование для трехмерной печати и открывает образовательные центры по всей стране. В этом году планируется запуск в Хабаровске и Самаре.

Аддитивные технологии позволяют быстро и эффективно производить детали, которые сложно изготовить традиционными методами. Продукция 3D-печати находит применение в различных отраслях, включая медицину, ядерную и космическую промышленность. "Росатом" намерен к 2025 году выпустить 15 промышленных 3D-принтеров среднего размера, а к 2026 году увеличить их количество до более чем 50.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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