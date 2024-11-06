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06 ноября, 15:45

Технологии

"Техно": москвичам рассказали о 3D-принтере для создания ракет из углеволокна

"Техно": москвичам рассказали о 3D-принтере для создания ракет из углеволокна

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Роботизированная система высотой 12 метро позволяет автоматизировать производство всех крупных конструкций ракетоносителя. Фирменный 3D-принтер способен создавать слои композитного материала на основе углеродного волокна со скоростью до 100 метров в минуту.

По словам разработчиков, полностью автоматизированная система в режиме реального времени отслеживает мельчайшие дефекты, а специальный алгоритм умеет оповещать оператора о любых проблемах, возникающих во время работы устройства.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиинаукавидеоМаксим Ефимцев
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