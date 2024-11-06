"Техно": москвичам рассказали о 3D-принтере для создания ракет из углеволокна

Роботизированная система высотой 12 метро позволяет автоматизировать производство всех крупных конструкций ракетоносителя. Фирменный 3D-принтер способен создавать слои композитного материала на основе углеродного волокна со скоростью до 100 метров в минуту.

По словам разработчиков, полностью автоматизированная система в режиме реального времени отслеживает мельчайшие дефекты, а специальный алгоритм умеет оповещать оператора о любых проблемах, возникающих во время работы устройства.

Подробнее – в программе "Техно".