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01 ноября, 17:30

Технологии

Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на томографии

Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на томографии

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Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на компьютерной томографии. Сервис анализирует масштаб проблем и ускоряет диагностику. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заместитель директора Центра диагностики и телемедицины Игорь Шулькин отметил, что нейросеть не только выявляет камни в желчном пузыре, но и определяет их размеры и консистенцию. Это особенно важно, так как желчно-каменная болезнь часто протекает бессимптомно.

Сегодня в Москве работают более 50 различных сервисов искусственного интеллекта, они доступны врачам-рентгенологам при описании исследований. Умные алгоритмы внедряют в столичное здравоохранение уже 4 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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