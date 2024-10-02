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Новости

02 октября, 15:45

Технологии

"Техно": какие техновинки используются после премии "Лучший промышленный дизайн России"

"Техно": какие техновинки используются после премии "Лучший промышленный дизайн России"

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Роборука, платежное кольцо и зарядная станция с тремя пистолетами – эти технические новинки являются победителями премии "Лучший промышленный дизайн России". Роборука сама фасует и упаковывает товары в магазине, а платежное кольцо способно заменить банковскую, проездную, бонусную и пропускную карты. В свою очередь, новая станция позволяет зарядить электромобиль за 30–40 минут.

Насколько они удобны в применении? Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоДарья Филиппова
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