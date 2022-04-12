Приложение "Сбербанк Онлайн" удалили из App Store из-за санкций. Об этом сообщили представители банка.

В России есть риски новой волны коронавируса. К ней уже готовятся, сообщил Михаил Мурашко.

Сезон речной навигации в Москве начнется 24 апреля – мэрия.