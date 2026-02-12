Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:45

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала 23 сообщения за несколько часов

В Кремле назвали условия разблокировки WhatsApp

Выдачу водительских прав возобновили в Подмосковье после технического сбоя

Более 30 столичных клиник внедрили ИИ-сервисы

"Деньги 24": компании по всему миру стали вкладывать миллиарды долларов в развитие ИИ

ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя

Мессенджер Telegram оштрафовали еще на 7 миллионов рублей

"Новости дня": россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

За несколько часов радиостанция "Судного дня" выдала 23 сообщения. Среди них: "Рыболовный", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Придирчивый", "Самолетобой", "Покладистый Росчерк", "СССР", "Ласка", "Плексиглас", "Авиационный".

Данная радиостанция была создана в 70-х годах прошлого века. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

