Радиостанция "Судного дня" передала 23 сообщения за несколько часов
За несколько часов радиостанция "Судного дня" выдала 23 сообщения. Среди них: "Рыболовный", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Придирчивый", "Самолетобой", "Покладистый Росчерк", "СССР", "Ласка", "Плексиглас", "Авиационный".
Данная радиостанция была создана в 70-х годах прошлого века. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
