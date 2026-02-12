Радиостанция "Судного дня" передала 23 сообщения за несколько часов

За несколько часов радиостанция "Судного дня" выдала 23 сообщения. Среди них: "Рыболовный", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Придирчивый", "Самолетобой", "Покладистый Росчерк", "СССР", "Ласка", "Плексиглас", "Авиационный".

Данная радиостанция была создана в 70-х годах прошлого века. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

