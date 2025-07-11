Хакеры научились взламывать беспроводные наушники. По словам экспертов по безопасности, мошенники пользуются уязвимостями в Bluetooth. Через устройство хакеры получают доступ к разговорам пользователей и их спискам контактов. Также могут записывать голос и потом использовать его в преступных схемах.

Под угрозой взлома оказались почти 30 популярных моделей, в том числе, от брендов с мировым именем.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

