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11 июля, 07:30

Технологии

Хакеры научились взламывать беспроводные наушники

Хакеры научились взламывать беспроводные наушники

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Хакеры научились взламывать беспроводные наушники. По словам экспертов по безопасности, мошенники пользуются уязвимостями в Bluetooth. Через устройство хакеры получают доступ к разговорам пользователей и их спискам контактов. Также могут записывать голос и потом использовать его в преступных схемах.

Под угрозой взлома оказались почти 30 популярных моделей, в том числе, от брендов с мировым именем.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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