11 июля, 07:30Технологии
Хакеры научились взламывать беспроводные наушники
Хакеры научились взламывать беспроводные наушники. По словам экспертов по безопасности, мошенники пользуются уязвимостями в Bluetooth. Через устройство хакеры получают доступ к разговорам пользователей и их спискам контактов. Также могут записывать голос и потом использовать его в преступных схемах.
Под угрозой взлома оказались почти 30 популярных моделей, в том числе, от брендов с мировым именем.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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