11 февраля, 07:15Технологии
Эксперты допустили полную блокировку Telegram в России
В цифровом пространстве растет давление на мессенджер Telegram. Некоторые эксперты не исключают его полной блокировки.
В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу сервиса, пока не будут устранены нарушения законодательства.
После частичных ограничений популярных мессенджеров россияне все активнее ищут альтернативы. В частности, в пятерку самых популярных приложений в России неожиданно вошел американский мессенджер Imo.
