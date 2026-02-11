Форма поиска по сайту

11 февраля, 07:15

Технологии

Эксперты допустили полную блокировку Telegram в России

Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Пожар потушили в жилом доме в центре Москвы

Роскомнадзор заявил, что ограничение работы Telegram продолжится

Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений для Telegram

"Новости дня": россияне смогут заселяться в отели по QR-коду с 28 марта

Телеканал Москва 24 провел опрос о проблемах с загрузкой контента в Telegram

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 февраля

Семь административных протоколов составлены в отношении Telegram

Роскомнадзор ограничит работу Telegram в России

В цифровом пространстве растет давление на мессенджер Telegram. Некоторые эксперты не исключают его полной блокировки.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу сервиса, пока не будут устранены нарушения законодательства.

После частичных ограничений популярных мессенджеров россияне все активнее ищут альтернативы. В частности, в пятерку самых популярных приложений в России неожиданно вошел американский мессенджер Imo.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

