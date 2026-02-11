Эксперты допустили полную блокировку Telegram в России

В цифровом пространстве растет давление на мессенджер Telegram. Некоторые эксперты не исключают его полной блокировки.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу сервиса, пока не будут устранены нарушения законодательства.

После частичных ограничений популярных мессенджеров россияне все активнее ищут альтернативы. В частности, в пятерку самых популярных приложений в России неожиданно вошел американский мессенджер Imo.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.