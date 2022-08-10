Биометрию россиян захотели собрать в одном месте без согласия граждан. В Минцифры разработали поправки к процедуре передачи данных в "Единую биометрическую систему" из различных источников.

Для чего нужны такие изменения, как это повлияет на защищенность персональных данных и что думают об этом граждане? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.