08 января, 10:00

Технологии

Возвращение платформы Roblox в Россию произойдет не раньше чем через полгода

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ, увеличился в 2 раза

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

"Техно": чего ждать в области технологий в 2026 году

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Сотовые компании и интернет-провайдеры России повысят цены в новом году

В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для детей

Новости Московского транспорта

Популярная игровая платформа Roblox сможет вернуться на российский рынок не раньше чем через полгода, и это не является окончательным решением. Как заявили в Госдуме, для разблокировки необходимо выполнить ряд условий.

Разработчики должны вести жесткий контроль детского контента, фильтровать сцены насилия и нормально работать с жалобами пользователей. По оценкам экспертов, даже если компания начнет немедленно внедрять все требования, процесс согласования и проверки затянется минимум на 6–8 месяцев.

Дарья Ермакова

