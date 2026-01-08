Возвращение платформы Roblox в Россию произойдет не раньше чем через полгода

Популярная игровая платформа Roblox сможет вернуться на российский рынок не раньше чем через полгода, и это не является окончательным решением. Как заявили в Госдуме, для разблокировки необходимо выполнить ряд условий.

Разработчики должны вести жесткий контроль детского контента, фильтровать сцены насилия и нормально работать с жалобами пользователей. По оценкам экспертов, даже если компания начнет немедленно внедрять все требования, процесс согласования и проверки затянется минимум на 6–8 месяцев.

