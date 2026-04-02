Цены на подарочные карты Apple выросли в 5 раз после запрета пополнения с телефона

Владельцы iPhone в России сталкиваются со все большим количеством проблем. После того как пополнять баланс Apple ID с мобильного счета стало нельзя, цены на подарочные карты выросли в среднем в 5–6 раз. На маркетплейсах за карту номиналом 1 тысяча рублей просят до 90 тысяч.

Ограничения связывают с намерением Минцифры РФ затруднить оплату зарубежных VPN-сервисов. Из российского App Store по требованию Роскомнадзора уже удалили 25 VPN-приложений. Однако основной причиной проблем с пополнением Apple ID эксперты называют нежелание американского производителя сотрудничать с российскими властями.

