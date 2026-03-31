В Минцифры РФ предложили ограничить использование сервисов клиентам с включенным VPN

В Минцифры РФ рассматривают технические и экономические меры для снижения использования VPN. В ведомстве предложили цифровым площадкам ограничить использование своих сервисов тем клиентам, у кого включен обход блокировок.

Также мобильных операторов попросили ввести плату за использование международного трафика сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. При этом Минцифры выступило против штрафов за использование VPN. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

