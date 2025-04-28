Суд арестовал Кузина, обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика

Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Фигурант будет находиться под стражей до 25 июня 2025 года.

Кузин также обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Теракт произошел утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Там взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Устройство сработало, когда рядом проходил Москалик.

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