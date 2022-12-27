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Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

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Суд приговорил бывшего советника главы "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына – бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Об этом сообщил ТАСС.

Рауля Арашукова также обвинили в хищении газа у структур "Газпрома" на сумму свыше 4,4 миллиарда рублей. Мосгорсуду предстоит вынести приговор еще четырем фигурантам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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