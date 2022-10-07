На Ларису Гузееву подали в суд за некачественный ремонт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С телеведущей Ларисы Гузеевой потребовали взыскать более 100 тысяч рублей за некачественный ремонт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлию Котомину.

Иск на Гузееву подала страховая компания.

"В жилом помещении, застрахованном у истца, произошло образование трещин. Данное обстоятельство вызвано произведенными ремонтными работами в квартире, собственником которой является Гузеева", – рассказали в пресс-службе суда.

Размер ущерба составляет 100 938 рублей. В ближайшее время суд рассмотрит дело по существу.

До этого стало известно, что Басманный суд Москвы зарегистрировал иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимости.

Кроме того, Таганский суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева 514 тысяч рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также с Сукачева взыскали пени в размере 15 тысяч рублей и судебные расходы в размере 8,5 тысячи рублей.

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