Суд намерен взыскать с актера Козловского 800 тыс рублей долга за квартиру в центре Москвы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Басманный суд Москвы назначил на 20 декабря рассмотрение дела по существу иска, предъявленного актеру Даниле Козловскому. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

С актера могут взыскать более 804 тысяч рублей из-за задолженности по договору купли-продажи квартиры в центре столицы.

"Сегодня прошла досудебная подготовка по делу. В заявлении истец просит взыскать неустойку в размере 804 704 рубля 78 копеек", – сообщила Буравцова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иск актеру был зарегистрирован в суде. О том, что в отношении Козловского поступил иск, стало известно 8 сентября.

В суд обратился представитель ООО "БЦ Машкова, 13". Тогда в обращении заявителя не было указано паспортных данных ответчика. Суд попросил уточнить информацию.

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