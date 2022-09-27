Иск к Даниле Козловскому по долгу за жилье зарегистрирован в суде

Фото: кадр из фильма "На районе"; режиссер – Ольга Зуева; производство – "Марс Медиа", DK Entertainment при поддержке министерства культуры РФ

Басманный суд столицы зарегистрировал иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимости, сообщает РИА Новости.

"Досудебная подготовка назначена на 24 октября в 14:15", – отметил представитель суда.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. В основном заявлении не были указаны паспортные данные ответчика, что противоречит требованиям статьи 131 ГПК РФ.

Суд дал время истцу уточнить недостающие сведения. При этом представитель артиста Валерия Тарасова рассказала, что у Козловского нет задолженности за жилье.



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