Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-гендиректору и совладельцу сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд города Кемерово.

"Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором", – рассказали в суде.

7 октября Вишневский был признан виновным в даче взятки главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания ТРЦ с нарушениями. За это его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу размером 21 миллион рублей. При этом гособвинитель просил для него 10 лет колонии и 490 миллионов рублей штрафа.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним арестованным фигурантом дела.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.



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