Фото: ТАСС/Максим Киселев

Центральный районный Суд поместил в СИЗО до 24 февраля 2023 года инспектора Романа Плета по делу о пожаре в приюте в Кемерове, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ирины Кривопаловой.

"Обжаловать будем обязательно. Минимум домашний арест, но я полагаю, что и домашний арест – слишком суровая мера пресечения", – сказала Кривопалова.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь с 23 на 24 декабря. По предварительным данным, пожар в Кемерове произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, в пожаре погибли 22 человека. Кроме этого, еще шесть человек получили травмы. С ожогами госпитализировали два человека, их состояние оценивалось как тяжелое.

В региональном Следственном комитете отметили, что было заведено дело сразу по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные.

Суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове до 24 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!