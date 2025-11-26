Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 23:30

Происшествия

Подмосковный суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба, где избивали подростков

Подмосковный суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба, где избивали подростков

Суд отправил под домашний арест постоялицу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Мосгорсуд вынесет решение по делу многодетной семьи, которую хотят выселить из квартиры

Московская семья может лишиться квартиры, за которую уже выплатила ипотеку

В Мосгорсуде пройдет заседание по делу семьи, которую выселяют из жилья из-за мошенника

Суд арестовал подозреваемого в незаконном удержании и пытках подростков в Подмосковье

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в пытках подростков

"Московский патруль": в Подмосковье рассмотрят дело экс-судьи Тришкина

Сергей Безруков потребовал запретить распространение его изображения в интернете

Сергей Безруков подал судебный иск из-за продажи масок с его изображением

Городской суд Истры отправил под домашний арест одну из постоялиц подмосковного реабилитационного центра. По версии следствия, девушка принимала участие в избиении и истязании подростков.

О пытках в реабилитационном центре стало известно, когда один из подростков оказался в реанимации в критическом состоянии. До этого родные детей были уверены, что несовершеннолетние получают помощь психологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаЕлизавета Двирник

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика