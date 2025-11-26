Подмосковный суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба, где избивали подростков

Городской суд Истры отправил под домашний арест одну из постоялиц подмосковного реабилитационного центра. По версии следствия, девушка принимала участие в избиении и истязании подростков.

О пытках в реабилитационном центре стало известно, когда один из подростков оказался в реанимации в критическом состоянии. До этого родные детей были уверены, что несовершеннолетние получают помощь психологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

