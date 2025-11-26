26 ноября, 23:30Происшествия
Подмосковный суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба, где избивали подростков
Городской суд Истры отправил под домашний арест одну из постоялиц подмосковного реабилитационного центра. По версии следствия, девушка принимала участие в избиении и истязании подростков.
О пытках в реабилитационном центре стало известно, когда один из подростков оказался в реанимации в критическом состоянии. До этого родные детей были уверены, что несовершеннолетние получают помощь психологов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.