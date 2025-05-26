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26 мая, 15:15

Происшествия

Организаторы опасного квеста в Москве получили по два года условно

Организаторы опасного квеста в Москве получили по два года условно

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Суд в Москве вынес приговор по делу о получении подростками ожогов во время квеста. Двое обвиняемых получили по два года условно.

Есть еще третий соучастник, которого разыскивают. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

ЧП произошло 11 сентября 2022 года. Тогда актер-аниматор распылил газовый баллон, из-за чего загорелись декорации. Пятеро подростков получили термические ожоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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