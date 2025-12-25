25 декабря, 12:15Шоу-бизнес
Долина попросила Лурье дать ей пожить несколько месяцев в квартире Хамовниках
Певица Лариса Долина попросила покупательницу Полину Лурье дать ей еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках. Верховный суд признал право собственности за последней.
Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена сама жить со своими детьми в этой квартире. В Мосгорсуде будут решать вопрос о принудительном выселении народной артистки.
