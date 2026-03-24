24 марта, 21:00
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта
Суд арестовал вероятного виновника пожара в доме на Николоямской улице в Москве на 2 месяца. По предварительной версии, пожилой мужчина уснул с сигаретой, из-за чего в доме начался пожар, унесший жизни 4 человек.
В Подмосковье на реках крошат лед, чтобы избежать заторов. За ситуацией на водоемах непрерывно следят и с воздуха.
По прогнозам МЧС, в зоне риска в Подмосковье больше 100 населенных пунктов в 28 округах: Балашиха, Зарайск, Воскресенск, Дубна, Коломна, Красногорск и Можайск. Пострадать могут почти 600 домов, где проживают до 8 тысяч человек.
