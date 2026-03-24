Таганский суд может арестовать экс-артиста цирка по делу о пожаре на Николоямской улице

Таганский суд сегодня может арестовать бывшего циркового артиста, который устроил пожар в своей квартире на Николоямской улице. В результате погибли четверо его соседей. По версии следствия, мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

Жители дома рассказали, что дым пошел в квартиры через щели в трубе отопления. Один из соседей побежал на лестничную площадку стучать в двери. Другая жительница поделилась, что проснулась посреди ночи от криков людей.

