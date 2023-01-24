Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Российский актер Михаил Ефремов попросил суд заменить оставшийся ему срок в колонии на принудительные работы. Об этом говорится в материалах, которые получили в Алексеевском районном суде Белгородской области. Адвокат артиста от комментариев отказался.

Михаила Ефремова в 2020 году признали виновным в ДТП на Садовом кольце. В этой аварии погиб водитель фургона, в который врезался внедорожник актера. Экспертиза показала, что артист за рулем был сильно пьян. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.

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