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Транспорт

Автомобили "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

Автомобили "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

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Купить кроссоверы и электрокары "Москвич" можно будет уже в ближайшее время. В данный момент машины поступают в салоны и проходят предпродажную подготовку. Новый "Москвич" появится в 11 дилерских центрах столицы.

Автомобиль с механической коробкой передач будет стартовать от 1,9 миллиона рублей, с вариатором – 2 миллиона 350 тысяч рублей, электрическая версия – 3,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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