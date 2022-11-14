"Московский патруль": ставшему жертвой грабителей 92-летнему мужчине вернут деньги

Московскому пенсионеру, ставшему жертвой грабителей, вернут похищенные деньги. 92-летний мужчина не досчитался 400 тысяч рублей после визита к нему женщины, которая представилась соцработником и рассказала о якобы грядущей денежной реформе.

Злоумышленница передала пенсионеру вымышленные истории и взялась спасти его сбережения. Действовала она в паре с сообщником.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.