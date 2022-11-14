14 ноября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": ставшему жертвой грабителей 92-летнему мужчине вернут деньги
Московскому пенсионеру, ставшему жертвой грабителей, вернут похищенные деньги. 92-летний мужчина не досчитался 400 тысяч рублей после визита к нему женщины, которая представилась соцработником и рассказала о якобы грядущей денежной реформе.
Злоумышленница передала пенсионеру вымышленные истории и взялась спасти его сбережения. Действовала она в паре с сообщником.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль