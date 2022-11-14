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Посетители столичной канатной дороги смогут прокатиться со скидкой с 21 по 24 ноября

Посетители столичной канатной дороги смогут прокатиться со скидкой с 21 по 24 ноября

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Прокатиться на Московской канатной дороге со скидкой можно будет с 21 по 24 ноября. В эти дни будет действовать особый праздничный тариф.

Стоимость билетов снизят до 100 рублей в одну сторону. Поездка туда и обратно для взрослого обойдется в 150 рублей. В обычные дни такой тариф действует только для льготных груп.

Акцию устроили по случаю Дня рождения комплекса. Московская канатная дорога отметит 4 года с момента открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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