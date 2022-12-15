Сенатор Елена Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой. Во время обсуждения закона о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранных граждан она заявила, что права нерожденных россиян необходимо узаконить.

По ее словам, законодательно не урегулирован момент, когда генетические клетки уже извлечены из тела родителей, но еще не находятся в теле суррогатной матери. В подобных случаях с эмбрионами могут сделать все, что угодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.