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Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой

Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой

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Сенатор Елена Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой. Во время обсуждения закона о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранных граждан она заявила, что права нерожденных россиян необходимо узаконить.

По ее словам, законодательно не урегулирован момент, когда генетические клетки уже извлечены из тела родителей, но еще не находятся в теле суррогатной матери. В подобных случаях с эмбрионами могут сделать все, что угодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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