В Пресненском суде состоялись прения по громкому делу блогера Шабутдинова

В Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по делу блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве с образовательными курсами. Прокурор запросил для него 8 лет колонии и штраф в 15 миллионов рублей. По данным следствия, ущерб превысил 50 миллионов рублей, а число пострадавших составило более 100 человек.

Защита посчитала наказание чрезмерно суровым, учитывая, что Шабутдинов признал вину и частично возместил ущерб. Адвокат Калой Ахильгов отметил, что в рамках дела также арестованы дополнительные средства и имущество, которые могут быть использованы для полного возмещения убытков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.