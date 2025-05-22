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22 мая, 19:30

Шоу-бизнес

Пелагея добилась временного снятия запрета на выезд дочери за границу

Пелагея добилась временного снятия запрета на выезд дочери за границу

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Певица Пелагея выиграла суд у бывшего супруга – хоккеиста Ивана Телегина. Он запретил их общей дочери выезжать из страны. Об этом стало известно, когда девочку не выпустили за границу в аэропорту. По словам артистки, бывший муж не платит алименты и не общается с ребенком, но при этом ограничил ее в правах.

Пелагея обратилась в суд, чтобы отменить запрет. Как сообщил адвокат певицы, суд временно снял ограничения, но дело вернули на апелляцию. Окончательное решение по делу пока не принято.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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