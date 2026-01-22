Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

В Химкинском городском суде решат, что делать с мужчиной, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Стоит вопрос о принудительном лечении.

В июне 2025 года в зоне прилета аэропорта Владимир Витиков, находясь под действием запрещенных веществ, схватил двухлетнего ребенка, поднял и с силой бросил на кафельный пол.

Мальчик получил переломы позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в этот момент мужчина не осознавал, что совершает. Дело возбудили по статье "Покушение на убийство".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.