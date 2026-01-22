Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:15

Происшествия

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

"Московский патруль": создательницу модельного агентства осудили в Москве за мошенничество

"Московский патруль": суд назначил сроки обвиняемым в убийстве Кириллова и Поликарпова

Сергей Безруков выиграл суд у продавца масок с его лицом

"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

Мировой суд отказался расторгать брак Джигана и Оксаны Самойловой

Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой отложен

Джиган подал иск о признании брачного договора с Самойловой недействительным

Новости регионов: суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети

В Химкинском городском суде решат, что делать с мужчиной, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Стоит вопрос о принудительном лечении.

В июне 2025 года в зоне прилета аэропорта Владимир Витиков, находясь под действием запрещенных веществ, схватил двухлетнего ребенка, поднял и с силой бросил на кафельный пол.

Мальчик получил переломы позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в этот момент мужчина не осознавал, что совершает. Дело возбудили по статье "Покушение на убийство".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика